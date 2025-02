Software de sala de vendas digital - Aplicativos mais populares - Suriname

Dealintent

dealintent.com

Dealintent é um software de sala de vendas digital baseado em IA que ajuda as equipes de vendas a criar salas de vendas hiperpersonalizadas que envolverão os compradores e aumentarão as chances de fechar negócios. Com Dealintent, você pode usar inteligência artificial para descobrir a personalidade do comprador, identificar negócios de alta intenção em seu pipeline e aumentar o envolvimento com seus compradores. Se você faz parte de uma equipe de vendas b2b, pode usar o Dealintent para: Enriquecer negócios: descubra insights profissionais e de personalidade sobre seus compradores com a ajuda da inteligência artificial. O Dealintent elimina a necessidade de pesquisar em várias plataformas, como o LinkedIn ou a web, e disponibiliza para você contatos relevantes do comprador e insights da empresa em segundos. Crie argumentos de vendas digitais: Dealintent substitui os argumentos de vendas enviados como anexos de e-mail por argumentos de venda digitais interativos personalizados e de marca. Os argumentos de vendas compartilhados como salas de vendas digitais permitem que as equipes de vendas compartilhem um plano de ação de vendas mútuo com os compradores, rastreiem a atividade e os compartilhamentos do comprador e mantenham contato constante com o comprador por meio de chat, chamadas e reuniões para melhores conversões. Melhore a precisão das previsões: Dealintent ajuda as equipes de vendas a identificar a intenção do comprador com base na atividade do comprador, compartilhamento de propostas, conclusão do plano de ação mútua de vendas e muito mais. Isso permite previsões de vendas mais sólidas, baseadas na atividade do comprador e no nível de engajamento.