Plataformas de proteção digital contra riscos (DRP) - Aplicativos mais populares

Uma plataforma de proteção contra riscos digitais (DRP) é uma solução de segurança cibernética que protege os ativos digitais de uma organização contra ameaças externas que estão além de seus limites de segurança tradicionais. Essas ferramentas fornecem uma maneira unificada e eficiente de gerenciar riscos digitais, incluindo ataques de phishing, falsificação de identidade de marca, ameaças internas e roubo de propriedade intelectual. Ao simplificar o processo, as plataformas DRP permitem que as organizações protejam proativamente a reputação de sua marca, ativos digitais e informações confidenciais. Eles servem como soluções abrangentes para que as equipes de segurança identifiquem, monitorem, mitiguem e gerenciem riscos em todo o ambiente online.