Give My Certificate é a plataforma de credenciais mais fácil de usar do mundo, capacitando as organizações a criar, emitir, gerenciar, rastrear, analisar e verificar facilmente certificados e crachás digitais. Com mais de 15 anos de experiência em verificação, nossa plataforma garante uma verificação perfeita em todas as jornadas educacionais e profissionais dos indivíduos. Os recursos incluem certificados digitais, crachás abertos, cartões de carteira digital, o diretório Spotlight 'Certified Professional' e etiqueta branca premium. Com 6 milhões de credenciais obtidas anualmente e 2 milhões de perfis de 160 países, a Give My Certificate é a escolha confiável para instituições de ensino, provedores de treinamento, organismos de certificação e empregadores em todo o mundo. Give My Certificate oferece integração perfeita com várias soluções de software para agilizar o processo de emissão de certificados. Suporta plataformas populares como Moodle, Zoom, WordPress e muito mais. Além disso, você pode aprimorar ainda mais seus recursos de integração com a integração Zapier. Se você preferir uma integração personalizada, Give My Certificate fornece uma API abrangente que permite conectar-se a qualquer plataforma de sua escolha.