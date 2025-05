Ferramentas de acessibilidade digital - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

As ferramentas de acessibilidade digital fornecem soluções específicas para fases específicas do processo de acessibilidade digital, garantindo que as pessoas com deficiência possam aceder e utilizar eficazmente sítios Web e aplicações Web. Para as pessoas com deficiência, o acesso à Internet requer frequentemente a assistência de tecnologias adicionais, onde as ferramentas de acessibilidade digital desempenham um papel crucial. Essas ferramentas podem ser produtos independentes ou plug-ins. Alguns são utilizados por equipes de desenvolvimento e design para monitorar sites e realizar auditorias para métricas de acessibilidade mensuráveis. Outros, como leitores de tela e leitores de texto, são projetados para usuários finais, ajudando-os a modificar ou aprimorar a experiência do site em tempo real. Esta categoria engloba ferramentas que oferecem funcionalidades específicas de acessibilidade, em oposição às funcionalidades abrangentes encontradas nas Plataformas de Acessibilidade Digital. Para se qualificar para inclusão na categoria Ferramentas de Acessibilidade Digital, um produto deve: Ser um produto ou plug-in independente que forneça ferramentas que abordem etapas específicas do processo de acessibilidade digital, como testes de acessibilidade, correção automatizada de erros e melhoria da experiência do usuário para visitantes com deficiência.