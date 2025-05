Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

As plataformas de acessibilidade digital realizam múltiplas funções necessárias para garantir que as interfaces digitais (por exemplo, websites, aplicações, software) estejam em conformidade com os regulamentos de acessibilidade digital. Estas plataformas funcionam como um balcão único para as necessidades de acessibilidade digital, garantindo que as pessoas com deficiência possam aceder e utilizar adequadamente websites e outras aplicações digitais. Utilizadas principalmente por equipes de desenvolvimento, essas plataformas ajudam a garantir que as interfaces que criam sejam acessíveis e compatíveis. Algumas empresas empregam especialistas em acessibilidade digital que monitoram a conformidade e o progresso utilizando estas plataformas. Muitas vezes, as plataformas de acessibilidade digital são divididas em diferentes módulos que abordam partes específicas do processo de acessibilidade, desde testes e correção de erros até monitoramento contínuo da conformidade. Os módulos podem incluir ferramentas para as equipes de desenvolvimento detectarem erros de acessibilidade durante a codificação, ferramentas para realizar testes de acessibilidade passo a passo e ferramentas de monitoramento para garantir que os sites permaneçam em conformidade ao longo do tempo. Embora as plataformas de acessibilidade digital forneçam funcionalidades essenciais para manter interfaces digitais compatíveis com a acessibilidade, também podem integrar-se com outras ferramentas autónomas para melhorar a funcionalidade. Para se qualificar para inclusão na categoria Plataformas de Acessibilidade Digital, um produto deve: * Digitalize e identifique problemas de acessibilidade com base nas Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG) * Corrija problemas comuns automaticamente * Gere relatórios para resolver problemas mais complexos * Ofereça um painel ou outros métodos para monitorar as mudanças e o progresso da acessibilidade