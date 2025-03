Software de diagramação - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Allo

Conheça seu primeiro espaço de trabalho remoto. Obtenha todos na mesma página, literalmente. Diga adeus à sua comunicação tediosa de texto. Experimente a comunicação, evoluiu - mais interativa, imersiva e divertida. A nova maneira de colaborar com sua equipe. Quadro branco, videoconferência, documentação e gerenciamento de projetos em um só lugar. Allo é onde as idéias fluem como um quadro branco, mas permanecem organizadas. Planeje, compartilhe e colabore sem a bagunça. Por que escolher o Allo? * Vista unificada do cockpit: diga adeus ao caos de fazer malabarismos com vários aplicativos. Com o hub centralizado, os usuários podem integrar todas as suas ferramentas, criar painéis personalizados e possuir uma pesquisa e caixa de entrada unificadas. * Okr Mastery: Definir, rastrear e atingir objetivos e os principais resultados. Allo traz clareza aos objetivos, ajudando as equipes a permanecer alinhadas e focadas. * Gerenciamento de projetos aperfeiçoado: desde o início até a conclusão, gerencie projetos com facilidade. Colabore, atribua tarefas e atinja os marcos. * Quadro branco visual: capture e visualize pensamentos. De sessões de brainstorming à documentação do projeto, o quadro branco dá vida a idéias.