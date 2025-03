Aha!

Ah! é o software de desenvolvimento de produtos do mundo. Ajudamos mais de 1 milhão de criadores de produtos a dar vida às suas estratégias. Nosso conjunto de ferramentas inclui Aha! Roteiros, aha! Idéias, ah! Quadros brancos, ah! Conhecimento e Aha! Desenvolver. As equipes de produto contam com nossa experiência, modelos orientados e programas de treinamento via Aha! Academia para ser o seu melhor. Temos orgulho de ser um tipo muito diferente de empresa SaaS de alto crescimento. O negócio é autofinanciado, lucrativo e 100% remoto. Somos reconhecidos como uma das melhores empresas totalmente remotas para se trabalhar, defendemos o Movimento Bootstrap e doamos mais de US$ 1 milhão para pessoas necessitadas por meio do Aha! Cuidados. *Ah! é um conjunto abrangente de ferramentas projetadas para auxiliar os gerentes de produtos no fornecimento de estratégias de produtos simplificadas e bem coordenadas, com um ambiente robusto que pode ser adaptado para atender aos requisitos específicos do fluxo de trabalho. * Os revisores mencionam frequentemente a extensa funcionalidade da ferramenta, a capacidade de personalizá-la de acordo com as necessidades da sua organização, o seu suporte técnico rápido e útil e a sua integração eficaz com outras plataformas, como Jira e SFDC. * Os revisores enfrentaram limitações nas opções de personalização, especialmente em estilos de fonte e ícones de ações, uma complexidade notável na fase de configuração inicial, uma curva de aprendizado acentuada e limitações em seus recursos de relatórios, especialmente a incapacidade de criar relatórios sobre alterações feitas nos registros.