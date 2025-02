Software de diagramação - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Gliffy

gliffy.com

Os aplicativos de diagramação do Gliffy facilitam a comunicação e a colaboração na velocidade de suas ideias. Esteja você usando o Gliffy no Confluence e Jira ou acessando nossa ferramenta de diagramação independente, Gliffy Online, você encontrará uma maneira intuitiva de desenhar diagramas. Arraste e solte até obter fluxogramas de aparência profissional, diagramas UML, diagramas de entidade-relacionamento e muito mais com apenas alguns cliques. Além disso, agora você pode construir seus diagramas usando código com Mermaid js. Use um modelo para fazer um mapa mental ou conceitual durante o brainstorming. Incorpore um organograma fácil de atualizar nas ferramentas que sua equipe já usa. Visualize sua arquitetura de nuvem ou redes de TI e adicione-as à documentação de sua equipe e use o recurso de vinculação de dados do Gliffy para adicionar dados da vida real diretamente em seus diagramas. Seja o que for que você esteja planejando, gerenciando projetos ou sonhando, a Gliffy pode ajudá-lo a dar vida a isso. Faça diagramas com sua equipe em tempo real diretamente no Confluence Cloud para sessões de trabalho mais fáceis e eficientes. Gliffy é o aplicativo de diagramação mais popular do Ecossistema Atlassian, com mais de 18 milhões de usuários diagramando somente no Confluence. O Gliffy conta com a confiança de equipes de todos os tamanhos, o que o torna uma solução líder em diagramação empresarial. Você pode ver se o Gliffy é adequado para sua equipe iniciando uma avaliação no Atlassian Marketplace ou inscrevendo-se para uma avaliação gratuita de duas semanas do Gliffy Online em gliffy.com.