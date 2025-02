Plataformas DevOps - Aplicativos mais populares - Santa Helena

ActiveState

Crie automaticamente tempos de execução Python, Perl e Tcl para Windows, Linux e Mac ou baixe uma de nossas populares distribuições pré-construídas ActivePython, ActivePerl ou ActiveTcl. A ActiveState cria ferramentas inovadoras para desenvolvedores há mais de 20 anos, incluindo nossas populares distribuições de linguagens de código aberto para Perl, Python e Tcl, nosso premiado Komodo IDE e, mais recentemente, nossa poderosa versão beta, a Plataforma ActiveState. Crie tempos de execução para Python, Perl e Tcl...em minutos! Com a plataforma ActiveState, você pode construir automaticamente sua linguagem com centenas de pacotes populares e aprovados de terceiros, para que possa começar a codificar imediatamente. Precisa adicionar dependências? Crie-os automaticamente a partir do código-fonte (incluindo bibliotecas C vinculadas), resolva conflitos e empacote-os para Windows, Mac ou Linux. Com a plataforma ActiveState, os desenvolvedores conseguem: Eliminar problemas de “funciona na minha máquina” – construir e implantar um ambiente de tempo de execução consistente e reproduzível em todos os sistemas de desenvolvimento, teste e produção. Evite o “Inferno das Dependências” – as dependências são resolvidas automaticamente para você, sempre que possível. Automatize o empacotamento – é necessário conhecimento mínimo de idioma/sistema operacional. Automatize a configuração – instale seu tempo de execução em um ambiente virtual com um único comando usando a interface de linha de comando (a ferramenta de estado). Automatize seus fluxos de trabalho de desenvolvimento com a State Tool (a CLI da plataforma ActiveState). Use-o para: Configurar automaticamente tempos de execução para qualquer ambiente, simplificando a abordagem do arquivo README. Compartilhe segredos (ou seja, chaves de API, credenciais de usuário) de maneira simples, mas segura. Crie scripts multiplataforma. Como funciona? Pense nisso como uma função “Linguagem como serviço” baseada em SaaS. Use nossa plataforma para criar um tempo de execução personalizado para seu próximo projeto, incluindo apenas a linguagem e os pacotes que seu projeto precisa. Escolha um idioma (Python, Perl ou Tcl). Selecione seu sistema operacional (Linux ou Windows, além de Mac para Python). Adicione os pacotes que seu projeto requer. ActiveState extrai regularmente pacotes do repositório de código aberto padrão de cada linguagem (CPAN, PyPI, etc) para garantir que sua linguagem e componentes de código aberto estejam atualizados, possam ser compilados a partir do código-fonte e, em seguida, verificados para funcionarem juntos em uma distribuição que é empacotado para a maioria dos principais sistemas operacionais. As ferramentas que o ActiveState usa para criar nossas distribuições de linguagem de código aberto agora estão disponíveis gratuitamente para qualquer desenvolvedor experimentar. Se você é um desenvolvedor que cria compilações Python, Perl e Tcl, a plataforma ActiveState pode fazer grande parte do trabalho para você. Ele pode criar sua compilação apenas com a linguagem e os pacotes necessários para executar seu projeto – a partir do código-fonte! A plataforma ActiveState dá aos desenvolvedores a liberdade de inovar com linguagens de código aberto, ao mesmo tempo que fornece às empresas a visibilidade e o controle centralizados necessários para mitigar riscos. Os desenvolvedores geralmente gastam muito tempo no trabalho de baixo valor de gerenciamento de dependências e configuração do Python ou de outros tempos de execução de linguagem antes mesmo de começarem a codificar. A plataforma ActiveState cuida do encanamento subjacente, resolvendo dependências automaticamente e compilando tempos de execução personalizados prontos para uso, para que os desenvolvedores possam se concentrar na produtividade. Da mesma forma, as empresas pretendem adotar linguagens de código aberto para permitir velocidade, inovação e poupança de custos. Mas também devem mitigar o risco de vulnerabilidades de segurança, uso descontrolado de IP de terceiros e licenciamento e proveniência pouco claros. A plataforma ActiveState é construída a partir de pacotes pré-verificados e em boas condições, para que as equipes de segurança e conformidade possam avaliar os riscos antecipadamente e reduzir os custos de correção. Além disso, eles podem visualizar prontamente uma lista de materiais que mostra o conteúdo e o histórico de cada tempo de execução de linguagem. Outros destaques: Suporte prioritário: Líderes em serviços financeiros, aeroespacial e defesa, tecnologia e outros setores HSBC, Altair e Microsoft usam a plataforma ActiveState para acelerar o desenvolvimento de aplicativos e garantir a conformidade com políticas de licenciamento de código aberto. Tempos de execução pré-construídos: resolva casos de uso comuns com tempos de execução específicos, como Python para aprendizado de máquina, migração de Python 2 para 3 e desenvolvimento web, que incluem os pacotes mais populares.Beta grátis para desenvolvedores! Precisa construir um ambiente de execução a partir do código-fonte? A plataforma ActiveState oferece acesso a um ambiente de construção pré-configurado