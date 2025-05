Plataformas de DevOps - Aplicativos mais populares

Buscar

As plataformas DevOps equipam as equipes com as ferramentas e recursos de automação necessários para gerenciar a entrega contínua de maneira eficaz. A entrega contínua é uma metodologia de desenvolvimento focada na criação, teste e liberação de software de maneira rápida e agilizada. Essas plataformas suportam integração contínua (IC) e implantação contínua (CD), automatizando várias tarefas de desenvolvimento para estabelecer um pipeline de entrega robusto. Ao usar as plataformas DevOps, as equipes podem garantir que seus processos contínuos de entrega sejam claramente definidos, totalmente automatizados e facilmente gerenciáveis ​​em uma estrutura unificada, promovendo um ambiente eficiente do DevOps Agile. Essas plataformas geralmente abrangem as funcionalidades completas da orquestração de liberação de aplicativos e do software de automação, facilitando o gerenciamento nativo, a automação e a execução de processos de CI/CD.