Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de editoração eletrônica - Aplicativos mais populares

O software de editoração eletrônica permite aos usuários criar e publicar designs de páginas e vários materiais impressos com um toque profissional. Essas ferramentas auxiliam na elaboração de layouts de arquivos textuais e gráficos para formatos impressos ou digitais, com foco em materiais como revistas, blogs, e-books, jornais e outras publicações online. Essas soluções geralmente incluem uma biblioteca de modelos pré-fabricados e recursos fáceis de usar que não exigem habilidades prévias de edição, tornando-as adequadas tanto para designers experientes quanto para iniciantes. O software também pode oferecer construtores de páginas de arrastar e soltar junto com recursos de edição e design, permitindo aos usuários criar layouts personalizados e exclusivos para necessidades específicas. Depois de projetados, esses layouts podem ser facilmente exportados em vários formatos.