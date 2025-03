iPaper

ipaper.io

iPaper é uma plataforma de catálogo digital que permite converter seus folhetos e catálogos impressos em experiências de compras digitais totalmente interativas. Capte a atenção do comprador com imagens e vídeos de produtos. Aumente o tráfego e as vendas com compras no catálogo por e-mail, WhatsApp ou diretamente integradas à sua loja virtual de comércio eletrônico. A plataforma iPaper foi desenvolvida para se adequar ao seu negócio e oferecemos recursos avançados para automatizar totalmente sua configuração.