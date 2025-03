Publitas

Ajude os compradores on-line a descobrir o que amam. Venda mais. Cerca de 50% dos compradores sabem o que querem; eles pesquisam, selecionam e finalizam a compra. Os outros? Eles gostam de navegar, descobrir e se inspirar. A loja online é adequada para o primeiro grupo; porém, conectar uma marca ao segundo grupo exige algo mais... e é isso que a Publitas proporciona. Ele oferece uma experiência de compra imersiva, projetada para inspirar os compradores e, ao mesmo tempo, complementar os objetivos de uma loja online, loja offline e comércio eletrônico. Um cliente relatou taxas de conversão de 40% a 308% mais altas em relação ao seu público “apenas navegando” quando visualizou uma publicação da Publitas. Mais de 2.000 clientes – incluindo varejistas líderes como METRO Cash & Carry, Crate & Barrel e Williams-Sonoma – publicam seus catálogos on-line com a Publitas para aumentar seu alcance e conversão. Como empregador, a Publitas se preocupa com as pessoas e com o impacto. Isso significa que os resultados são mais importantes do que as horas gastas. Quer que todos trabalhem em seus próprios termos e aproveitem a vida como nômades digitais. Viaje pelo mundo ou simplesmente trabalhe em um sofá confiável. Um usuário pode se conectar remotamente e ser totalmente independente de localização. Se um usuário tira mais proveito do seu dia, o Publitas também tira! Valoriza cada indivíduo e se concentra em ajudá-los a encontrar e melhorar seus pontos fortes e paixões. Durante o processo de contratação, garante que os candidatos obtenham experiência real de trabalho no cargo ao qual se candidatam. Eles passarão por uma série de desafios e conhecerão seus futuros membros de equipe. A Publitas gosta de se ver como uma equipa desportiva diversificada e internacional, onde cada indivíduo se destaca na sua posição de jogo preferida. Para contratar a melhor pessoa com as habilidades certas e adequação cultural, ela contrata em todo o mundo.