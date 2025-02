Software de reserva de mesa - Aplicativos mais populares - Tunísia

Yoffix

yoffix.com

Quer otimizar o uso do escritório e criar um ambiente de trabalho híbrido feliz que os funcionários adorem? Com nossa plataforma de local de trabalho centrada nas pessoas, os funcionários podem agendar facilmente seus dias de escritório e reservar mesas, salas e estacionamentos compartilhados, enquanto as empresas podem rastrear, gerenciar e otimizar seus ativos de escritório. Yoffix é fácil de configurar (apenas algumas horas), intuitivo de usar, personalizável e perfeitamente integrado com Microsoft Teams e Slack. Nosso aplicativo de gerenciamento de escritório é uma solução intuitiva projetada para otimizar a utilização do espaço de trabalho, aumentar a produtividade da equipe e oferecer flexibilidade no ambiente de trabalho dinâmico atual. Atende empresas de todos os tamanhos, desde pequenas equipes até grandes corporações. Yoffix oferece tudo que você precisa para dominar o trabalho híbrido: - Agendamento de dias de escritório e remotos para motivar os funcionários a voltarem ao escritório - Plantas baixas 3D interativas - Opção de acesso restrito para quaisquer recursos de escritório - Reserva de mesa com 1-2 cliques (por hora, reservas semanais repetíveis ou de vários dias) - Verifique quem estará no escritório amanhã e encontre seus colegas no local - Reserva de sala com sincronização bidirecional com o Outlook - Reserva de vagas de estacionamento perfeitamente integrada à UX de reserva de mesa - Reservas de equipe para trazer suas equipes juntos e otimizar a utilização semanal do escritório - Análise do local de trabalho e estatísticas de presença - Regras híbridas personalizadas, check-in e notificações no escritório. Gerencie seu trabalho híbrido facilmente no Microsoft Teams, integrado ao AD e ao Outlook. Aproveite as integrações adicionais com suas ferramentas de colaboração e HRIS e complementos de hardware (SpaceDisplay, RoomDisplay, Check-Ins). Benefícios: - Reserva de mesa que as pessoas adoram e usam - Configuração fácil em poucas horas e integração intuitiva - Controle total sobre configuração híbrida e atendimento no escritório - >30-50% de espaço de escritório e otimização de custos - Compatível com GDPR e conselho de trabalho - Avaliação gratuita sem necessidade de cartão de crédito Escolha Yoffix para promover crescimento, eficiência e uma força de trabalho satisfeita.