Software de automação de demonstração - Aplicativos mais populares - Santa Helena

CloudShare, a empresa de nuvem de aceleração de negócios, é a solução mais fácil para vendas e sucesso do cliente. Ele foi projetado para ajudar empresas de software a fornecer demonstrações, PoCs e treinamentos complexos, replicando experiências do mundo real sem comprometer o tempo de lançamento no mercado. O CloudShare permite que as organizações se concentrem na aceleração do crescimento, automatizando a configuração de ambientes em escala. Ele fornece visibilidade e controle sobre o uso. Ele oferece recursos poderosos que impulsionam a eficiência, apoiando cada etapa do processo para obter resultados melhores e mais rápidos. O CloudShare é executado com qualquer infraestrutura – no local ou em uma nuvem pública – e se integra às principais ferramentas de vendas e LMS, facilitando a implantação. O que traz um sorriso aos rostos dos clientes do CloudShare? 1. Configuração rápida: crie experiências de software interativas em um piscar de olhos. Crie ou clone ambientes em minutos, não em horas, para imitar experiências do mundo real para demonstrações, POCs e treinamentos. 2. Assistência prática: acompanhe em tempo real o progresso dos alunos e clientes potenciais para dar-lhes a atenção necessária para ter sucesso com recursos imediatos 3. Colaboração avançada: melhore a colaboração e a comunicação por meio de integrações do Slack, chat, webhooks, videoconferência no aplicativo e ferramentas mais envolventes para conectar você e seus usuários. 4. Controle de custos: Chega de estouros no orçamento! Maximize a alocação de recursos com automação para suspender ou excluir ambientes quando não estiverem em uso, garantindo utilização eficiente e economia de custos. 5. Relatórios e análises: otimize o desempenho de seus ambientes de vendas e treinamento e aumente o ROI com insights profundos em análises. A API REST do CloudShare permitirá que você envie dados personalizados para suas ferramentas de BI favoritas. O CloudShare conta com a confiança de mais de 500 clientes empresariais em mais de 100 países, incluindo Palo Alto Networks, Atlassian, ForgeRock, Fortinet e HP.