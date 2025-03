EQUP

equp.com

EQUP é um software completo que ajuda os empresários a agilizar seus processos de negócios, como marketing, vendas, faturamento, comunicação, etc. Com o EQUP, os empresários não precisam se contentar com soluções genéricas; oferece soluções específicas do setor para seus problemas de negócios, sejam eles nos setores de serviços, SAAS ou comércio eletrônico. EQUP é o único software de CRM+Automação de Marketing presente no mercado que oferece a opção de gerenciar múltiplas empresas com uma única conta e uma única assinatura. Não há necessidade de adquirir um novo plano para gerenciar seus outros negócios. O recurso de pool de inventário do EQUP permite que você agrupe seus e-mails, usuários, negócios, tags, tarefas, compromissos, etc. entre suas empresas para que nenhum recurso fique sem uso. No EQUP, todas as ferramentas que você precisa para gerenciar e expandir seu negócio estão disponíveis em um só lugar, facilitando o gerenciamento do seu negócio sem ter que aprender vários programas e alternar entre eles para obter as informações necessárias. Você também terá acesso a um gerente de conta dedicado que não apenas o ajudará na integração, mas também estará disponível para ajudá-lo com suas necessidades de software.