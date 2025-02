NetHunt

O Nethunt é uma ferramenta de automação de vendas que literalmente vive dentro do seu Gmail e de outros aplicativos do Google Workspace. Ajuda as equipes de vendas a gerenciar leads, nutrir as relações com os clientes, monitorar o progresso das vendas e fechar mais negócios. Mais sobre Nethunt CRM 🙂 Organize sua base de clientes Use os recursos do Core CRM no Nethunt para organizar sua base de clientes da maneira mais eficiente. ✓ Diga adeus à entrada de dados tediosa para sempre. ✓ Use o recurso de prevenção duplicada de Nethunt para manter seus dados limpos o tempo todo. ✓ Os campos necessários relatam seus dados para garantir que você tenha o que precisa. ✓ Sua base de clientes é armazenada com segurança em um só lugar, protegido contra vazamentos ou olhos indiscretos pelo gerenciamento de acesso adequado. 📞 Capture novos leads através de vários canais O Nethunt CRM é integrado a várias ferramentas que permitem obter novos leads de diferentes fontes e armazenar a comunicação nos registros de CRM. ✓ Crie novos leads a partir de chamadas de entrada e saída ✓ Transforme bate -papos no site em novos leads ✓ Obtenha novos leads de plataformas de mídia social ✓ Adicione novos leads ao CRM de mensageiros ✓ Capture Leads de formulários da Web personalizados 📋 Leads de segmento e base dos clientes Divida sua base de clientes em segmentos direcionados para enviar arremessos personalizados usando várias macros - cargo, necessidade, tamanho da empresa e muito mais. ✓ Use filtros e visualizações personalizados para segmentar seus contatos. ✓ Salve um número ilimitado de segmentos para si mesmo ou compartilhe -os com a equipe. ✓ Faça com que esses segmentos sejam atualizados automaticamente quando novos usuários correspondem a determinados parâmetros. 💲 Construir pipeline de vendas Transforme os contatos em fios e empurre -os para baixo no belo oleoduto funcional. ✓ Adicione novas ofertas, seu valor, probabilidade de fechar e data de fechamento esperado. ✓ O rastrear as ofertas progredir nos estágios do pipeline. ✓ Conheça a receita presa em todas as etapas do pipeline ✓ Spot bloqueou leads e como empurrá -los para a compra. ✓ Crie um ou vários pipelines personalizados para seus produtos e serviços. ✓ Construir previsões em que você pode confiar. ⭕ Gerenciar tarefas Organize seu dia de trabalho e gerencie a carga de trabalho da sua equipe. Tudo dentro do Gmail. ✓ Gerenciar tarefas e colaborar com sua equipe dentro do Gmail. ✓ Atribuir tarefas automaticamente por determinados critérios ou algoritmo redondo-robin. ✓ Link Tarefas a e -mails e registros de CRM. ✓ Receba tarefas diárias digerir para planejar o seu dia. 🤖 automatizar processos de vendas no Gmail O Nethunt CRM permite que os usuários automatizem todo o processo de vendas - desde a captura de leads até o estágio do pipeline de ofertas até as notificações. ✓ A captura leva de diferentes fontes e adicione -as ao seu CRM. ✓ Designe os gerentes a leads e configure replias automáticas personalizadas. ✓ Priorizar leads automaticamente, dependendo de seu comportamento ✓ Defina sequências para nutrir leads. ✓ Vincule automaticamente conversas por email, bate -papos, chamadas para perfis de CRM. ✓ Peça a um algoritmo que mova um vantagem para o próximo estágio de pipeline com base na resposta do lead. ✓ Crie tarefas automáticas para a equipe. ✓ Defina notificações para a equipe quando mudanças importantes acontecem no pipeline. ✓ Automatize a entrada de dados. Automation Automação por e -mail ✓ Crie modelos de e -mail pessoais e compartilhados no Gmail. ✓ Escreva e -mails repetitivos com facilidade e rapidez. ✓ Personalize modelos de e -mail com campos personalizados. ✓ Use modelos de e -mail na correspondência diária de e -mail, campanhas por email ou sequências de email automatizadas. 📩 Rastreamento por e -mail Rastreie seu e -mail abre e clique no Gmail. ✓ Saiba se, quando e com que frequência o receptor vê seus e-mails em tempo real. ✓ Saiba quando as pessoas abrem seus e -mails para fornecer informações para sua equipe. ✓ Priorize leads com base em quantas vezes eles abrem e -mails ou clicam nos links. ✓ Use o rastreamento de email para e -mails regulares, campanhas por email e sequências de email automatizadas. 🔁 Campanhas por e -mail Envie campanhas de e-mail e campanhas de acompanhamento no Gmail. ✓ Envie campanhas de email para segmentos personalizados ou toda a sua base de clientes. ✓ Defina e-mails de acompanhamento para campanhas de email anteriores. ✓ Monitore as estatísticas das campanhas: abre, cliques, cancelam inscrições, saltam e respondem. ✓ Envie campanhas de email via Gmail, Nethunt SMTP ou seu próprio servidor SMTP. 📊 Relatórios de vendas Rastreie as principais métricas de negócios e o desempenho da equipe com relatórios no Nethunt CRM. ✓ Rastreie a eficácia de toda a equipe e de todos os gerentes separadamente - o número de e -mails enviados, apresentações feitas, chamadas, etc. ✓ Analise o crescimento dos negócios em comparação com os períodos anteriores - o número de acordos fechados e a receita gerada. ✓ Analise a receita dividindo -a por um gerente, por um determinado produto, por país, etc. ✓ Rastreie sua realização de cotas. ✓ Analise os motivos para perder acordos. ✓ Crie uma previsão de vendas em que você pode confiar.