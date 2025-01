Software de aprendizagem profunda - Aplicativos mais populares - Seicheles

Imagga

Imagga é uma plataforma de APIs locais e baseadas em nuvem para marcação automatizada de imagens e vídeos destinada a desenvolvedores, empresas e empresas. A tecnologia da Imagga ajuda as empresas a compreender suas coleções dinâmicas e de grande escala de imagens e vídeos. Atualmente (em outubro de 2017) usado por mais de 11.500 desenvolvedores e mais de 220 empresas em todo o mundo e recebeu vários prêmios e reconhecimentos mundiais, como Melhor Fornecedor de Tecnologia no South Summit '15 por HM The King of Spain, Campeão Global em Notícias e Mídia no World Summit Awards '16 pelas Nações Unidas e Global Innovator in Image Analytics '16 pela IDC, entre outros. Pioneira e inovadora global no espaço de marcação de imagens como serviço - a empresa opera sua API em nuvem desde 2011 e suas principais tecnologias de marcação automática e categorização automática desde 2013. Além de sua tecnologia de reconhecimento de imagem, a Imagga fornece uma plataforma de APIs baseadas em nuvem para reconhecimento, marcação e categorização automatizada de imagens que permite que desenvolvedores e empresas criem aplicativos e soluções que entendam imagens. A tecnologia também pode ser entregue como instalação local, se necessário. A tecnologia de reconhecimento de imagem da Imagga automatiza totalmente o processo de atribuição de palavras-chave e/ou categorias específicas de domínio às imagens. A solução é escalonável horizontalmente e pode lidar com qualquer carga de imagens que precise ser analisada e anotada. Ele pode se adaptar às necessidades do cliente por meio de treinamento personalizado e/ou ciclo de feedback. Envolvido em uma API muito fácil de integrar na nuvem ou no local, ele pode entrar em produção em questão de horas.