Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Provedores de hospedagem dedicados - Aplicativos mais populares

A hospedagem dedicada, também chamada de servidor dedicado, é uma forma de hospedagem web em que o provedor oferece um ou mais servidores dedicados exclusivamente a um único cliente. Ao contrário da hospedagem compartilhada ou da hospedagem de servidor virtual privado (VPS), a hospedagem dedicada garante que todos os recursos do servidor sejam alocados exclusivamente ao cliente. Esse arranjo concede ao cliente controle total sobre o servidor, incluindo seleção de hardware, escolha de sistema operacional, preferências de banco de dados e muito mais. Este tipo de hospedagem é particularmente adequado para organizações ou sites que enfrentam grandes volumes de tráfego. Com recursos dedicados, a latência é minimizada e o desempenho geral do site pode ser significativamente melhorado. No entanto, a hospedagem dedicada tende a ser mais cara em comparação aos serviços de hospedagem compartilhada ou VPS. Essa despesa maior se deve ao fato de o cliente assumir total responsabilidade pelos custos de operação do servidor, incluindo atualizações de software, manutenção de hardware e outras despesas relacionadas.