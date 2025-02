Provedores de hospedagem dedicados - Aplicativos mais populares - Eslováquia

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

Fundada no ano de 2003, a AccuWeb Hosting é uma empresa de hospedagem na web com sede em Old Tappan, Nova Jersey (EUA), que fornece as soluções de hospedagem na web mais acessíveis e confiáveis ​​para clientes em todo o mundo. AccuWeb Hosting é uma empresa privada, livre de dívidas, com mais de 14 anos de experiência. Até hoje, AccuWeb Hosting atende mais de 101.025 clientes satisfeitos e continua aumentando. A equipe de suporte online da AccuWeb Hosting está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para sua conveniência, você pode abrir um ticket de suporte ou participar de um chat online ao vivo. Todos os tickets e solicitações de chat são respondidos satisfatoriamente por técnicos de hospedagem Level-3 altamente qualificados. A maioria dos tickets de suporte são resolvidos em menos de 30 minutos. Os servidores da AccuWebHosting estão alojados em data centers de última geração localizados nos EUA, Austrália, Canadá, França, Cingapura e Índia. Este data center ultramoderno está equipado com equipe no local 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectividade múltipla à Internet, monitoramento de instalações 24 horas por dia, 7 dias por semana, sistema de supressão de incêndio, gerador de energia de backup, vigilância por vídeo contínua e entradas protegidas por cartão de acesso. A maioria dos servidores é alimentada por processadores da série Dual Xeon E5 com 64 a 512 GB de RAM, unidades de nível empresarial de alta velocidade com configuração RAID10. Além disso, todos os pacotes de hospedagem na web vêm com garantia de devolução do dinheiro, padrão excepcional de tempo de atividade de 99,99% e suporte baseado 24 horas por dia, 7 dias por semana.