Software de tomada de decisão - Aplicativos mais populares - Eslováquia

A interface conversacional orientada por IA do Flowtrail AI simplifica sua jornada de análise de dados. Simplifique sua jornada de análise de dados sem esforço e elimine a complexidade da análise tradicional. Não é necessário conhecimento analítico ou SQL. Gere relatórios e painéis instantaneamente para obter insights valiosos em questão de minutos. Por que Flowtrail IA: No mundo tecnologicamente avançado de hoje, existem muitas plataformas analíticas disponíveis, e muitas delas podem recorrer a especialistas em análise. Por outro lado, o Flowtrail AI permite que você faça qualquer pergunta sobre seus dados e receba uma resposta instantaneamente, para que você não precise conhecer consultas SQL, esquemas de banco de dados ou análises para usá-los. Características: 1. Converse com seus dados: Flowtrail AI gera relatórios automaticamente falando com seu banco de dados. Nenhum conhecimento de SQL é necessário. Nosso sistema baseado em IA entende sua intenção e gera as consultas necessárias para recuperar as informações que você precisa. 2. Criação avançada de conjuntos de dados: traduza perfeitamente descrições em linguagem simples em consultas SQL. Nosso mecanismo de IA interpreta suas instruções, constrói consultas SQL e recupera os dados relevantes de bancos de dados conectados, tornando a extração de dados mais rápida e acessível. Utilize parâmetros dinâmicos para criar conjuntos de dados personalizáveis ​​que respondam às entradas do usuário 3. Relatórios personalizáveis: personalize seus relatórios para atender exatamente às suas necessidades. Personalize a visualização, a formatação e o agrupamento de dados para criar relatórios perspicazes e visualmente atraentes que transmitam seus dados de maneira eficaz. Integre parâmetros dinâmicos para permitir filtragem interativa e visualizações de relatórios personalizadas. 4. Painéis personalizáveis: crie painéis dinâmicos sem esforço com nossa interface intuitiva de arrastar e soltar. Organize e redimensione elementos visuais para criar painéis que forneçam uma visão geral abrangente de seus dados, permitindo insights e tomadas de decisões rápidas. 5. Publique e incorpore: compartilhe seus relatórios e painéis de forma segura com as partes interessadas usando publicação protegida por senha. Isso garante que apenas pessoas autorizadas possam visualizar e interagir com seus relatórios. Você também pode integrar seus relatórios e painéis em plataformas ou sites externos. Melhore a acessibilidade e o alcance incorporando suas visualizações sempre que necessário. 6. Conecte-se com bancos de dados favoritos: conecte-se facilmente aos seus bancos de dados preferidos, como MySQL, PostgreSQL e MSSQL. Mais opções estarão disponíveis em breve. Simplifique seu fluxo de trabalho acessando dados de suas fontes favoritas diretamente no Flowtrail AI, eliminando a necessidade de extração e importação manual de dados.