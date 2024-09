Software de tomada de decisão - Aplicativos mais populares - Samoa Americana Mais populares Adicionados recentemente

O software de tomada de decisão, também conhecido como software de suporte à decisão, agiliza o processo de tomada de decisões eficazes. Estas ferramentas ajudam as empresas a chegar a conclusões informadas e a divulgar os resultados às partes interessadas relevantes. Embora existam várias opções de software para orientar as empresas na tomada de decisões, as ferramentas de tomada de decisão são produtos especializados que oferecem vários caminhos de assistência ao longo da jornada de tomada de decisão. Os principais recursos normalmente incluem análise de cenário, análise de custo-benefício, rastreamento de consenso e rastreamento de decisões anteriores. Os usuários podem inserir ou importar dados pertinentes para análise, aprimorando o processo de tomada de decisão. O software de tomada de decisões é valioso para equipes de qualquer tipo, especialmente em ambientes de grupos físicos ou para equipes remotas que colaboram em locais diferentes. Certos recursos encontrados no software de tomada de decisão se sobrepõem aos do software de gerenciamento de reuniões e de gerenciamento de conselho, principalmente o rastreamento de consenso. No entanto, as ferramentas dedicadas à tomada de decisões oferecem uma gama mais ampla de funcionalidades para apoiar os processos de tomada de decisão e partilhar resultados com as partes interessadas. Além disso, essas ferramentas não são projetadas exclusivamente para executivos de alto escalão ou membros do conselho, ao contrário do software de gerenciamento de conselho.