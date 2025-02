Software de proteção DDoS - Aplicativos mais populares - Santa Helena

Edgio

Edgio (NASDAQ: EGIO) ajuda as empresas a fornecer experiências e conteúdos online de forma mais rápida, segura e com mais controle. Nossa rede de borda global e amigável ao desenvolvedor, combinada com nossas soluções de mídia e aplicativos totalmente integradas, fornece uma plataforma única para a entrega de propriedades da web seguras e de alto desempenho e conteúdo de streaming. Através desta plataforma totalmente integrada e de serviços de ponta a ponta, as empresas podem fornecer conteúdo de forma mais rápida e segura, aumentando a receita geral e o valor comercial. Todos os serviços são executados na borda da nossa rede privada e global, com capacidade de largura de banda de 250 Tbps. Processamos 5% de todo o tráfego da web e estamos crescendo rapidamente. Edgio é confiável e conta com a confiança de TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Canadian Hockey League, World Champion Fantasy, Mars Wrigley, Coach e Kate Spade.