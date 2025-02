Software de segurança de banco de dados - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Satori

satoricyber.com

Satori é uma plataforma de segurança de dados que permite que as equipes de dados permitam que seus usuários processem seus dados rapidamente, ao mesmo tempo que atendem aos requisitos de segurança e conformidade. Isso, por sua vez, ajuda as empresas a vencer com os dados e a se prepararem para a IA com mais rapidez. O Satori descobre continuamente dados confidenciais em seus bancos de dados, lagos e armazéns, rastreia o uso de dados e aplica políticas de segurança de forma dinâmica. O DSP abrangente do Satori gerencia políticas de acesso, permissões, segurança e conformidade - tudo em um único console. Satori descobre continuamente dados confidenciais em armazenamentos de dados e rastreia dinamicamente o uso de dados enquanto aplica políticas de segurança relevantes. O Satori permite que as equipes de dados dimensionem o uso eficaz de dados em toda a organização, ao mesmo tempo que atendem a todos os requisitos de segurança e conformidade de dados.