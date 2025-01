Software de segurança de banco de dados - Aplicativos mais populares - Guiné

Satori

satoricyber.com

Satori é uma plataforma de segurança de dados (DSP) que permite dados e análises de autoatendimento. Ao contrário do processo tradicional de acesso manual aos dados, com o Satori os usuários contam com um portal de dados pessoais onde podem ver todos os conjuntos de dados disponíveis e obter acesso imediato a eles. O DSP do Satori aplica dinamicamente as políticas de segurança e acesso apropriadas, e os usuários obtêm acesso seguro aos dados em segundos, em vez de semanas. O DSP abrangente do Satori gerencia políticas de acesso, permissões, segurança e conformidade - tudo em um único console. Satori descobre continuamente dados confidenciais em armazenamentos de dados e rastreia dinamicamente o uso de dados enquanto aplica políticas de segurança relevantes. O Satori permite que as equipes de dados dimensionem o uso eficaz de dados em toda a organização, ao mesmo tempo que atendem a todos os requisitos de segurança e conformidade de dados.