Ferramentas e software de visualização de dados são essenciais para transformar dados e métricas em representações visuais, como tabelas e gráficos. Estas ajudas permitem às empresas monitorizar métricas de negócio e indicadores-chave de desempenho (KPIs) em tempo real, facilitando uma compreensão mais profunda do desempenho e dos objectivos. Essas visualizações podem assumir a forma de tabelas, gráficos, relatórios e painéis, tornando a compreensão dos dados mais acessível. Os painéis, em particular, oferecem várias opções de visualização, como scorecards e exibições fáceis de usar de dados da empresa, permitindo aos usuários rastrear tendências e KPIs de forma eficaz. Muitos pacotes de software de visualização de dados apresentam interfaces intuitivas de arrastar e soltar e outras funcionalidades fáceis de usar, capacitando usuários não técnicos a criar painéis sem esforço. No entanto, alguns softwares também oferecem recursos avançados, incluindo a criação de painéis por meio de codificação. Essas ferramentas podem ingerir dados de diversas fontes, como uploads de arquivos, bancos de dados e aplicativos de negócios, embora a integração de determinados aplicativos ou bancos de dados possa exigir assistência de TI ou conhecimento em codificação.