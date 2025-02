Ferramentas de visualização de dados - Aplicativos mais populares - Eslováquia

Datadeck

datadeck.com

Datadeck é uma plataforma de visualização de dados que permite ver todos os seus dados em uma única plataforma. Crie belos painéis a partir de fontes de dados como Facebook Ads, MySQL, Excel e Google Analytics para consolidar e analisar seus dados em um só lugar. Economize tempo, melhore a segurança do compartilhamento de arquivos e envolva toda a sua equipe com os dados. O Datadeck coloca todos em sincronia com lindos dashboards, deixando sua empresa mais feliz e produtiva. Usar o Datadeck permite que as equipes colaborem na análise de dados, criem relatórios profissionais e, em última análise, economizem tempo ao ter todas as suas fontes de dados em um só lugar. Centralize seus dados para criar relatórios e painéis poderosos e acompanhar suas métricas importantes. Segurança: Todos os seus dados e arquivos estão seguros com o Datadeck. Você pode selecionar quem pode acessar o quê, conceder diferentes permissões de acesso à sua equipe e muito mais. Você pode percorrer todo o caminho para selecionar quais IPs podem acessar seu painel. Colaboração: Permita que qualquer pessoa em sua empresa se aproxime dos dados e use esses dados para beneficiar a empresa. Faça com que sua equipe trabalhe em conjunto e evite enviar arquivos e mais arquivos por e-mail ou mensagem instantânea. Fácil de usar: o Datadeck não requer nenhum conhecimento prévio de análise de dados ou qualquer experiência com plataformas de business intelligence. Não é necessário manual, você pode começar a usar em minutos e aprender outros truques à medida que usa a plataforma. Basta arrastar e soltar o campo para obter belas representações visuais de seus dados. Configuração rápida: adicione fontes de dados com facilidade e comece a trabalhar com elas em menos de um minuto. Relatórios profissionais: os painéis do Datadeck funcionam como relatórios profissionais para qualquer período de tempo que você precise agir - de hora em hora, diariamente, semanalmente, mensalmente - você os cria e os compartilha com qualquer pessoa a quem você gostaria de dar acesso. Economia de tempo: centralize seus dados em um só lugar e gaste menos tempo fazendo login e logout em aplicativos, alternando entre aplicativos e enviando arquivos para colegas e clientes. Tenha mais tempo com o que importa com uma ferramenta bem desenhada e ergonômica como o Datadeck.