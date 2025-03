Software de virtualização de dados - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Data Virtuality

O Data Virtuality oferece dois produtos para resolver com flexibilidade problemas de integração e gerenciamento de dados de uma forma personalizada que melhor se adapta às equipes de dados no acelerado mundo dos dados. Data Virtuality Platform - Virtualização de dados para arquiteturas de dados flexíveis Ao combinar de forma exclusiva a virtualização e a replicação de dados, a Data Virtuality Platform oferece às equipes de dados a flexibilidade para sempre escolher o método certo para o requisito específico. É um capacitador para Data Fabric e Data Mesh, fornecendo recursos de autoatendimento e de governança de dados indispensáveis ​​para essas estruturas. Empresas em todo o mundo, como BSH, PGGM, PartnerRe ou Crédit Agricole, utilizam a Plataforma de Virtualidade de Dados para construir arquiteturas de dados modernas que atendam aos requisitos de negócios atuais e futuros. Pipes – Replicação de dados fácil e confiável Com Pipes, qualquer pessoa pode criar pipelines de dados de mais de 200 fontes disponíveis para um data warehouse com apenas alguns cliques. Totalmente automatizado e sem qualquer codificação. Muitas empresas do setor de comércio eletrônico e Marketplace, bem como agências de marketing, escolhem o Pipes para ter sempre dados atualizados a qualquer momento. Com o Pipes Professional, as equipes de dados também podem construir seus pipelines de dados personalizados com SQL e usar dependências de trabalho, bem como tipos de replicação avançados.