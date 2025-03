LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp é a plataforma de colaboração de dados para as empresas mais inovadoras do mundo. Líder em privacidade do consumidor, ética de dados e identidade fundamental, a LiveRamp estabelece o novo padrão para a construção de uma visão conectada do cliente com clareza e contexto incomparáveis, ao mesmo tempo que protege a marca e a confiança do consumidor. O LiveRamp oferece a flexibilidade de colaborar onde quer que os dados estejam para dar suporte a vários casos de uso de colaboração de dados – dentro de organizações, entre marcas e em toda a sua rede global. Centenas de inovadores globais - desde marcas icônicas de consumo e gigantes da tecnologia até bancos, varejistas e líderes de saúde - confiam no LiveRamp para construir marcas duradouras e valor comercial, aprofundando o envolvimento e a fidelidade do cliente, ativando novas parcerias e maximizando o valor do first-party dados enquanto permanece na vanguarda da evolução dos requisitos de conformidade e privacidade. A LiveRamp está sediada em São Francisco, Califórnia, com escritórios em todo o mundo.