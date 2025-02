Software de mascaramento de dados - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security (VGS) permite operar com dados confidenciais sem o custo ou a responsabilidade de proteger os dados. A VGS também ajuda a obter certificações PCI, SOC2 e outras certificações de conformidade. VGS é um custodiante de dados confidenciais que fornece segurança pronta para uso, sem alterações em produtos ou sistemas existentes. Ele acelera o tempo de lançamento no mercado e simplifica o uso de dados confidenciais, ao mesmo tempo que elimina o risco de violações. Afinal, os hackers não podem roubar o que não existe. A VGS é líder mundial em tokenização de pagamentos. É confiável para organizações da Fortune 500, incluindo comerciantes, fintechs e bancos, para armazenar e enriquecer dados de pagamento confidenciais em cartões, contas bancárias e carteiras digitais. Com mais de 4 bilhões de tokens gerenciados globalmente, a VGS oferece um conjunto de soluções com uma plataforma de gerenciamento de cartões combinável, cofre compatível com PCI e serviços de valor agregado de rede, como tokens de rede, atualizador de contas e atributos de cartão. Suas soluções aumentam a receita com taxas de autorização mais altas, redução de fraudes e eficiência operacional, ao mesmo tempo em que se integram perfeitamente às pilhas de tecnologia existentes. Ele armazena 70% de todos os cartões dos EUA e resolve desafios críticos de aceitação de pagamentos, incluindo gerenciamento multi-PSP, habilitação de orquestração, conformidade com PCI e proteção de PII. A VGS capacita os clientes com propriedade, controle e insights sobre dados de pagamento, elevando o crescimento e as experiências do usuário em todos os setores.