Software de prevenção contra perda de dados (DLP) - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Nira

nira.com

A NIRA é uma plataforma de governança de acesso a dados que ajuda as empresas a proteger seu espaço de trabalho do Google e documentos do Microsoft 365 do acesso não autorizado. A plataforma fornece visibilidade completa sobre quem tem acesso às informações da empresa, monitorando a atividade de arquivos, ferramentas para gerenciar permissões de acesso ao usuário em vários arquivos e recursos robustos de remediação em massa e automação de políticas de segurança para administradores. As empresas integram o NIRA ao seu espaço de trabalho do Google, Microsoft 365, OneDrive e SharePoint Ambientes para atender aos casos de uso administrativos, de segurança e conformidade. Esses casos de uso incluem monitoramento de arquivos em tempo real, alertas de violação, gerenciamento de acesso externo, automação avançada e fluxos de trabalho de segurança dos funcionários. A NIRA fornece ferramentas robustas para administradores e também para os funcionários. O portal de segurança dos funcionários da NIRA permite que os funcionários obtenham visibilidade completa e controle sobre o acesso a seus documentos e reduzem o risco de violação em um só lugar. Isso facilita a abordagem de riscos e a condução de auditorias de segurança. A NIRA é apoiada por investidores, incluindo A.Capital, Decibel, SV Angel e 8 bits Capital.