Software de prevenção contra perda de dados (DLP) - Aplicativos mais populares - Maurício

O software Data Loss Prevention (DLP), também conhecido como software de prevenção de vazamento de dados, foi projetado para proteger e gerenciar informações comerciais confidenciais. Um aspecto fundamental das soluções DLP é o controle de distribuição, que evita que os usuários enviem dados confidenciais para fora das redes corporativas. As equipes de segurança e os administradores de rede estabelecem regras que regulam quem pode acessar, modificar e compartilhar informações confidenciais. As ferramentas DLP gerenciam a proteção de dados tanto no nível da rede quanto em endpoints individuais, mantendo a aplicação consistente de políticas em toda a organização. Essas ferramentas são cruciais para proteger dados e prevenir vazamentos internos.