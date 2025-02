Software de prevenção contra perda de dados (DLP) - Aplicativos mais populares - São Cristóvão e Névis

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud é a plataforma de gerenciamento SaaS líder de mercado, permitindo que as equipes de TI eliminem até 78% do trabalho de gerenciamento SaaS. BetterCloud automatiza mudanças de integração, desativação e de meio de ciclo de vida, acesso e direitos de aplicativos SaaS e políticas de segurança em um ambiente multi-SaaS. Ao simplificar e automatizar trabalhos críticos, como processos do ciclo de vida do usuário e operações diárias, os milhares de clientes da BetterCloud desfrutam de maior eficiência operacional e produtividade dos funcionários. Com mais de 10 anos de experiência como pioneiro no movimento de operações SaaS, a BetterCloud agora atende a maior comunidade mundial de especialistas em SaaS. Como anfitrião do Altitude, o evento SaaSOps líder do setor, e editor do relatório anual State of SaaSOps, a pesquisa de mercado definitiva da categoria, a BetterCloud é reconhecida pelos clientes (G2) e pelas principais empresas de análise (Gartner e Forrester) como líder de mercado em SaaS Gestão de Operações. Para equipes de TI que gerenciam ambientes multi-SaaS, o BetterCloud automatiza a integração, a desativação e alterações no meio do ciclo de vida, acesso e direitos a aplicativos SaaS e políticas de segurança. Ao contrário das soluções de gerenciamento de identidade e acesso que exigem intervenção manual e scripts personalizados, ou das soluções de Service Desk de TI que geram tickets para serem trabalhados manualmente, a automação granular e poderosa do BetterCloud e os fluxos de trabalho personalizáveis ​​ilimitados complementam seu IAM e automação de help desk para melhorar a eficiência de TI, reduzindo para 78% do trabalho de gerenciamento de SaaS. Se sua equipe de TI estiver criando scripts ou gerenciando manualmente o acesso a aplicativos, arquivos, pastas e grupos para qualquer pessoa que ingresse, saia ou se mova dentro de sua organização, você está investindo talentos e recursos que não pode dispensar em problemas que o BetterCloud pode automatizar. Com sede na cidade de Nova York, com um escritório de produtos e engenharia em Atlanta, GA, bem como centros de inovação e talentos remotos nos EUA, a BetterCloud é apoiada, entre outros, por alguns dos melhores investidores em tecnologia, incluindo Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital e Accel.