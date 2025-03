Software de rotulagem de dados - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Avala

avala.ai

O Avala fornece dados de IA mais com mais precisão rotulados mais rapidamente, com o tempo mínimo de configuração e treinamento. A plataforma abrangente e aberta da Avala atende a todo o fluxo de trabalho da AI OPS, combinando curadoria e gerenciamento de dados, experiência em classe mundial para rotulagem de dados e feedback humano e treinamento, verificação e implantação de modelos. * Curate, rotule e implante seus conjuntos de dados e modelos 10x mais rápido. * Modelos de auditoria com facilidade, com visualização e gerenciamento intuitivos * Arrastar e soltar o construtor de projetos de anotação com material de treinamento incorporado O Avala fornece rotulagem de dados éticos e equitativos sem sacrificar a qualidade ou a segurança. Pioneira uma abordagem radicalmente diferente da implantação ética da IA, revolucionando como as pessoas podem contribuir, desenvolver e se beneficiar da IA ​​com um mercado colaborativo de conjuntos de dados, gravadores e modelos em um ecossistema de produtos e serviços que abordam diretamente os desafios do alinhamento da IA. A Avala oferece uma abordagem exclusiva de 'oleoduto de fabricação' para rotular: * Divide as tarefas de rotulagem em peças menores e mais simples, permitindo que os gravadores se tornem especializados em cada tarefa mais rapidamente. * Salva a ML engenharia centenas de horas de esforço no desenvolvimento de materiais de treinamento por projeto de rotulagem. * Fornece a rotulagem de dados mais rápida e precisa com viés algorítmico reduzido e melhoridade de dados aprimorada