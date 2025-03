Software de segurança centrado em dados - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de segurança centrado em dados enfatiza a proteção dos dados em si, em vez da infraestrutura ou dos aplicativos usados ​​para armazená-los ou acessá-los. Essa abordagem contrasta com a segurança tradicional centrada em redes ou perímetros, que se concentra na proteção dos locais onde os dados residem, como servidores, redes, aplicativos e dispositivos. Ao adotar a segurança centrada em dados, as empresas podem implementar um modelo de segurança de confiança zero, garantindo que os dados permaneçam seguros em diversos ambientes de TI, incluindo sistemas baseados em nuvem. Este software foi projetado para proteger dados, estejam eles em trânsito, em repouso ou em uso.