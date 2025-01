Software de segurança centrado em dados - Aplicativos mais populares - Hungria

LucidLink

lucidlink.com

Combinando a facilidade de uma unidade local com o poder da nuvem, o LucidLink permite que sua equipe colabore e edite arquivos instantaneamente, com segurança e de qualquer lugar com um único espaço de arquivo compartilhado. * Colabore em qualquer lugar, instantaneamente: trabalhe em conjunto de qualquer lugar. Acesse ativos e alterações do projeto no momento em que são salvos no seu espaço de arquivos compartilhado. Faça o seu melhor trabalho onde quer que esteja, aproveite talentos globais e crie um fluxo de trabalho colaborativo 24 horas por dia, 7 dias por semana. * Acesso instantâneo a arquivos compartilhados: Trabalhe em projetos em tempo real, sem esperar por downloads ou sincronização. Arquivos grandes? Sem problemas. Sua mídia fica disponível instantaneamente, para que você possa continuar exatamente de onde seus colegas pararam. * Segurança incomparável: com criptografia de conhecimento zero, gerenciamento de acesso centralizado e integração SSO, seus arquivos permanecem completamente seguros – visíveis apenas para aqueles que você permite acessá-los. * Fluxos de trabalho criativos contínuos: o LucidLink funciona com os aplicativos criativos que você já usa, então não há nada novo para aprender. Do Premiere Pro e Media Composer ao DaVinci Resolve e After Effects, colabore facilmente usando suas ferramentas favoritas.