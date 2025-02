Provedores de infraestrutura de data center - Aplicativos mais populares - Santa Helena

CoreSite

CoreSite, uma empresa American Tower (NYSE: AMT), fornece soluções híbridas de TI que capacitam empresas, provedores de nuvem, rede e serviços de TI a monetizar e preparar seus negócios digitais para o futuro. Nossos campi de data center altamente interconectados oferecem uma cadeia de suprimentos digital nativa com acesso direto à nuvem para permitir que nossos clientes construam infraestrutura de TI híbrida personalizada e acelerem a transformação digital. Por mais de 20 anos, a equipe de especialistas técnicos da CoreSite fez parceria com clientes para otimizar operações, elevar a experiência do cliente, dimensionar dinamicamente e aproveitar dados para obter vantagem competitiva. Para obter mais informações, visite CoreSite.com e siga-nos no LinkedIn e no Twitter.