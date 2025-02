Software de notificação de violação de dados - Aplicativos mais populares - Santa Helena

Seers

Seers é líder em gerenciamento de privacidade e consentimento para empresas em mais de 100 países. A Seers é uma empresa em rápido crescimento e aumentou o número de clientes em 1.040% em 2020 em comparação com 2019. Ela desenvolveu e lançou 10 soluções digitais baseadas em IA em sua plataforma de software como serviço (SAAS) para resolver problemas de conformidade de privacidade de dados para empresas. Essas soluções permitem que as empresas cumpram as regulamentações de privacidade de dados em todo o mundo, incluindo GDPR, CCPA, PECR e LGPD, de maneira econômica e eficiente, e as protejam contra multas pesadas (até £ 18 milhões ou 4% do faturamento anual - o que for maior). pelo regulador, bem como perda de reputação e negócios. As soluções são: - Plataforma de gerenciamento de consentimento (consentimento de cookies) - Gerenciamento de solicitações de titulares de dados - Plataforma de gerenciamento de incidentes e violações - Avaliações de impacto na privacidade de dados - Políticas de privacidade e pacotes de modelos - Treinamento eletrônico para funcionários do GDPR - GDPR, PECR, auditorias e avaliações de segurança cibernética - Plataforma especializada em privacidade As soluções líderes de mercado da Seers em conformidade com GDPR e CCPA são bem avaliadas e também estão disponíveis nos principais mercados, incluindo Wordpress, Joomla, Magento, Shopify e PrestaShop.