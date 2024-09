Software de notificação de violação de dados - Aplicativos mais populares - Andorra Mais populares Adicionados recentemente

O software de notificação de violação de dados desempenha um papel crucial no auxílio às empresas durante um incidente de violação. Facilita a documentação de violações, a notificação obrigatória às autoridades reguladoras e a notificação dos indivíduos afetados. Essas ferramentas automatizam e agilizam o processo de notificação de violação de dados para garantir a conformidade com leis e prazos rigorosos de divulgação de dados, que às vezes podem ser tão curtos quanto 72 horas. Ao aderir a regulamentações como o Artigo 34 do GDPR e leis estaduais como a legislação de privacidade de informações da Califórnia, essas soluções de software permitem que as empresas cumpram suas obrigações de privacidade de maneira eficaz. Normalmente gerenciadas por equipes jurídicas, as tarefas de notificação de violação de dados também envolvem contribuições de TI, segurança e outros departamentos para compreender totalmente o impacto da violação. Os recursos de fluxo de trabalho dessas ferramentas apoiam a colaboração entre representantes do departamento, enquanto um painel centralizado fornece visibilidade aos responsáveis ​​pela privacidade ou equipes jurídicas que supervisionam todo o processo de notificação.