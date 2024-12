Software de marketing comunitário cliente a cliente (C2C) - Aplicativos mais populares - Maurício Mais populares Adicionados recentemente

O software de marketing comunitário C2C capacita as organizações a estabelecer e supervisionar comunidades online onde os clientes se conectam com outros usuários e se mantêm informados sobre os eventos da comunidade. Essas soluções de software fornecem funcionalidades para promover o crescimento da comunidade, facilitar a integração de membros, distribuir materiais de marca, gerenciar e promover eventos e analisar métricas da comunidade. As empresas aproveitam o software de marketing comunitário C2C para aumentar a fidelidade à marca, promover o envolvimento do cliente e atrair novos clientes.