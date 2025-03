Blind Zebra

blind-zebra.com

Blind Zebra é uma empresa de elite de vendas e coaching de sucesso do cliente, focada no treinamento completo da jornada do cliente para suas equipes de atendimento ao cliente. Todo o treinamento Blind Zebra é baseado em uma metodologia simples, mas poderosa, Think-Do-Say™, que se baseia principalmente na energia que trazemos conosco quando “aparecemos” – com um cliente, um cliente potencial ou qualquer outra pessoa. Como suas equipes de atendimento ao cliente compartilham a responsabilidade pela jornada do cliente e pelas metas de receita, acreditamos que elas também devem compartilhar uma linguagem comum e uma cultura de equipe elevada. O coaching Blind Zebra cria pensamentos, ações e linguagem compartilhados para uma experiência do cliente mais integrada e melhor desempenho em relação aos seus KPIs. Mais de 100 empresas como ChurnZero, Emarsys, Kronologic, Terminus e Salesforce dependem da Blind Zebra para apoiar suas equipes de atendimento ao cliente usando nossa metodologia exclusiva Think-Do-Say™. Para saber mais, visite https://blind-zebra.com.