Software de otimização de receita do cliente - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Acelere negócios e aumente a receita com o aplicativo de aceleração de vendas criado exclusivamente para parceiros de tecnologia. O Zomentum Grow multifuncional foi projetado para imitar a maneira como você vende. Com o Grow, você pode automatizar tarefas tediosas de vendas para manter as oportunidades em movimento. Nosso aplicativo consolida as atividades de vendas, mantendo as equipes de vendas consistentes e ajudando-as a construir relacionamentos sólidos com os clientes. Zomentum grow permite: • Avaliar e determinar o curso de ação correto e apresentar opções para clientes atuais de acordo com suas necessidades de negócios. Use avaliações para realizar análises de risco de rotina e identificar lacunas antes que se tornem um problema para seus clientes. • Descubra fornecedores de SaaS da nova era. Encontre os fornecedores de SaaS certos para apresentar os pacotes de produtos adequados desde o início. Equipe seus clientes com as ferramentas de produtividade, segurança cibernética e continuidade de negócios que eles desejam. • Crie cotações e propostas com aparência profissional com modelos personalizáveis. Verifique a disponibilidade dos produtos, compare preços, insira categorias, descrições e outros dados automaticamente. Forneça várias opções de preços para clientes em potencial, defina pacotes de produtos e faça upsell dentro de uma cotação, permitindo que os clientes manipulem as quantidades. Assine documentos digitalmente, agende e receba pagamentos recorrentes/únicos automáticos. • Converta oportunidades em receita, pois você pode visualizar oportunidades passando de um estágio para outro com atividades e tarefas automatizadas. Você também pode definir vários pipelines para cobrir funis de vendas alternativos, como upsell e vendas cruzadas. • Automatize seu pipeline registrando todas as conversas e atividades que um cliente mantém com sua empresa. Defina alertas automáticos quando seu cliente abrir um e-mail, comentar uma cotação ou assinar uma proposta eletronicamente. • Analise a integridade do pipeline com relatórios intuitivos e saiba quais padrões de vendas são mais bem-sucedidos para sua equipe. Em seguida, veja como maximizar a produtividade de cada representante. • Expanda seus fluxos de receita com modelos automáticos para projetar Revisões Trimestrais de Negócios detalhadas, mas fáceis de entender. Sobre Zomentum: Zomentum é a única plataforma de receita inteligente criada para ajudar os parceiros a descobrir, vender e gerenciar serviços. Zomentum reduz a complexidade do processo de vendas, eliminando inúmeras ferramentas com uma plataforma moderna construída para maximizar a receita. Até agora, ajudamos nossos clientes a gerar cerca de US$ 500 milhões em receitas de canal.