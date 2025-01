Software de otimização de receita do cliente - Aplicativos mais populares - Paquistão

Patch Customer Retention

patchretention.com

Liberte o verdadeiro poder do marketing de retenção com a primeira plataforma totalmente automatizada e personalizável do mundo usando segmentação RFM. Com mais de uma década de experiência, Patch desenvolveu uma plataforma de retenção de clientes de primeira linha que ajuda as marcas do Shopify a aumentar o valor da vida útil do cliente e reter mais clientes, tudo em um só lugar. Patch é a primeira plataforma de retenção do mundo com segmentação RFM (Recency, Frequency, Monetary) integrada. Este modelo segmenta automaticamente os clientes em grupos acionáveis, incluindo clientes fiéis, em risco e até mesmo clientes perdidos. Ele permite que você crie jornadas de cliente personalizadas e automatizadas para cada cliente, a fim de maximizar o envolvimento e a receita. Patch torna possíveis decisões baseadas em dados sem a necessidade de cientistas de dados. Além disso, nosso conjunto completo de ferramentas de retenção inclui o seguinte: Jornadas automatizadas do cliente: tome medidas com base no comportamento do cliente, seja ele fiel ou em risco. E-mail e SMS: Conecte-se com seu público por meio de mensagens personalizadas usando mensagens de e-mail e SMS. Widget TextChat: A Nova Era dos WebChats. Continue perfeitamente as conversas com seus clientes por meio de texto, sem perder o histórico da conversa. Fidelidade e recompensas: personalize as recompensas para atender às necessidades e objetivos específicos da sua marca e acompanhe o sucesso com análises integradas. Messenger: capacite sua equipe de atendimento ao cliente com mensagens de texto para comunicação simplificada, maior envolvimento e mais compras. Solicitações de revisão: impulsione sua marca comprovando socialmente sua reputação com nossas solicitações de revisão automatizadas. Isenções: Transforme suas isenções em um canal de marketing com o único software de isenções com automação de marketing integrada. Análise: obtenha insights acionáveis ​​por segmento com os painéis intuitivos do Patch, permitindo que você entenda e aja rapidamente com base nos dados. Referências: Transforme clientes fiéis em embaixadores da marca e alcance novos clientes com programas de referência.