Software de otimização de receita do cliente - Aplicativos mais populares - Samoa Americana Mais populares Adicionados recentemente

O software Customer Revenue Optimization (CRO) capacita as organizações de vendas a aumentar a receita de contas críticas, promovendo o alinhamento com outras funções voltadas para o cliente, incluindo marketing e atendimento ao cliente, criando assim uma equipe de receita ampliada. Utilizando insights de toda a empresa, o software compreende as necessidades do cliente e garante a entrega de resultados que atendam a essas necessidades em cada ponto de contato. Essa abordagem maximiza a receita do fornecedor por cliente, cultivando um relacionamento ativo e significativo durante todo o ciclo de vida do cliente.