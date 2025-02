CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu é uma plataforma de gamificação projetada para ajudá-lo a criar experiências ricas no aplicativo que impulsionam o envolvimento e a retenção do cliente. Com mais de 50 modelos pré-construídos e a capacidade de criar o seu próprio do zero, você pode resolver facilmente qualquer problema de retenção ou engajamento que enfrentar. CustomerGlu tem tudo que você precisa para resolver todos os seus problemas existentes de retenção e engajamento. Esteja você procurando recomendar produtos, reduzir desistências no funil, melhorar transações repetidas ou incentivar a adoção de recursos, o CustomerGlu tem o que você precisa. Principais recursos: Recomende um produto: faça uma série de perguntas para dar uma recomendação personalizada com base em suas respostas. Pesquisa para novos usuários: faça uma pesquisa com novos usuários para saber de onde eles vêm e em quais canais investir. Reduza as desistências no funil: melhore as conversões mostrando uma página Gire a roda no carrinho para ganhar um cupom/ recompensa. Transações repetidas: mostrando uma raspadinha depois que um usuário fez um pedido para melhorar as taxas de repetição. Sequência de pedidos: Faça pedidos consecutivamente todas as semanas/dias e crie o hábito de realizar transações com a plataforma. Adoção de recursos: ofereça um desafio com prazo determinado aos clientes existentes para experimentar os recursos e recompensá-los por isso. E se você não encontrar exatamente o que procura, não se preocupe: você pode criar seus próprios modelos do zero para melhor atender às suas necessidades. Com CustomerGlu, as possibilidades são infinitas. Por que confiar no CustomerGlu? Proteger os dados dos usuários é nossa principal responsabilidade e somos motivados a seguir padrões globais de conformidade. Com uma abordagem contínua de ponta a ponta para privacidade e segurança de dados, sua privacidade é garantida com CustomerGlu.