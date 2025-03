Software de análise da jornada do cliente - Aplicativos mais populares

JENTIS

A JENTIS foi fundada em Viena em 2020 por uma equipe de cinco pessoas em torno de Thomas Tauchner e Klaus Müller. Com sua Plataforma de Captura de Dados (DCP), a JENTIS desenvolveu uma solução inovadora de rastreamento web baseada no rastreamento do lado do servidor. Com o JENTIS DCP, as empresas não apenas capturam seus dados de maneira compatível com a privacidade, mas também com maior qualidade do que com o rastreamento convencional – sem precisar alterar sua pilha de tecnologia. A JENTIS permite, assim, campanhas online otimizadas e melhores decisões baseadas em dados.