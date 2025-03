Lexer

lexer.io

A Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) serve como seu hub completo para marketing, vendas e atendimento ao cliente orientados por insights. Com uma visão única e enriquecida do cliente, mantida em tempo real e acessível em todas as plataformas, você pode realmente compreender e envolver os clientes para impulsionar um crescimento lucrativo. Os serviços de integração, implementação e consultoria estratégica da Lexer ajudarão a preencher quaisquer lacunas nos recursos de sua equipe para garantir uma adoção tranquila e bem-sucedida do CDXP. PLATAFORMA DE DADOS DO CLIENTE > Com uma das integrações mais simples do setor, o CDP da Lexer combinará, limpará, padronizará e enriquecerá sem esforço seus dados em uma visão única e acionável do cliente. Nossas ferramentas e equipe ajudarão a aumentar o QI do seu cliente com análises preditivas baseadas em IA, enriquecimento de dados de terceiros e pesquisas direcionadas aos clientes. MARKETING > A solução de marketing da Lexer permite que você identifique rapidamente os clientes, mensagens, criativos e canais certos para suas campanhas de marketing. Projetadas para usuários corporativos, não para cientistas de dados, nossas ferramentas fáceis de usar permitem orquestrar campanhas altamente direcionadas em todos os canais, reduzindo o desperdício e melhorando o engajamento. Com ferramentas eficazes para rastrear mudanças e quantificar o impacto, você pode demonstrar facilmente o valor de suas atividades de marketing. VAREJO > A solução de varejo da Lexer orienta os vendedores nas interações com cada cliente para melhorar a relevância e o impacto da experiência na loja. Perfis completos de clientes permitem que você construa relacionamentos autênticos em grande escala. Com acesso a históricos de compras detalhados e informações de preferências, você pode personalizar a experiência do cliente, capturar dados tradicionalmente perdidos, fornecer recomendações de produtos informadas e configurar as próximas melhores ações para um envolvimento consistentemente de alta qualidade. SERVIÇO > A solução de serviço da Lexer reúne todos os dados do cliente, caixas de entrada, fluxos de trabalho e formulários de feedback para permitir interações de serviço informadas e totalmente contextualizadas. Com acesso a insights valiosos sobre a pessoa por trás de cada solicitação de serviço, sua equipe pode entrar em cada conversa com todo o contexto necessário para fornecer um serviço consistente e de alta qualidade. As próximas melhores ações pré-configuradas para solicitações comuns permitem orientar as respostas dos agentes e obter personalização em grande escala. Somos uma empresa privada fundada na Austrália, com uma equipe de mais de 100 pessoas que trabalham com mais de 150 marcas na Austrália, Ásia e EUA.