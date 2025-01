Plataformas de dados de clientes - Aplicativos mais populares - Paquistão

WebEngage

webengage.com

WebEngage é um sistema operacional de retenção completo que simplifica o envolvimento do cliente para mais de 800 marcas em todo o mundo. A plataforma permite que as empresas construam relacionamentos personalizados e significativos com seus usuários em vários canais digitais. Com seu conjunto abrangente de ferramentas e soluções, o WebEngage capacita as empresas a compreender, envolver e reter clientes de forma eficaz. - UNIFICAR DADOS DE CLIENTES: O WebEngage permite que as empresas consolidem dados de clientes de várias fontes, fornecendo insights em tempo real e permitindo a microssegmentação dinâmica para campanhas direcionadas com base em atributos e comportamentos específicos do cliente. - JORNADAS MULTICANAIS: Com o construtor intuitivo de fluxo de trabalho de arrastar e soltar do WebEngage, as empresas podem projetar e automatizar perfeitamente jornadas de clientes multicanais, garantindo experiências consistentes e personalizadas em canais como e-mail, SMS, notificações push e muito mais. - CAMPANHAS DIRECIONADAS: O WebEngage capacita as empresas a automatizar campanhas personalizadas acionadas por ações do cliente e eventos de negócios predefinidos. Isso garante uma comunicação oportuna e relevante para melhorar o envolvimento do cliente e as taxas de conversão. - MODELOS PREDITIVOS ACIONADOS POR IA: o painel WebEngage Analytics capacita todas as métricas necessárias para segmentar, envolver e reter clientes prioritários, rotatividade para converter janelas e otimização de ROI. Isso permite que as empresas concentrem suas intervenções e campanhas para obter o máximo impacto e melhor ROI. - PERSONALIZAÇÃO 1:1: O WebEngage permite que as empresas ofereçam experiências personalizadas em grande escala. Ao incorporar a intenção do usuário, preferências e outros dados relevantes, as empresas podem adaptar suas comunicações a cada cliente individual, promovendo o envolvimento omnicanal do cliente. O que mais? A plataforma WebEngage é rápida e fácil de integrar. Compatível com a gama de ESP e MSP, bastam algumas horas da equipe técnica. Presença em todo o mundo: Com sede na Índia, a WebEngage expandiu suas operações globalmente com escritórios e presença na região do Oriente Médio e África, Sudeste Asiático e América do Sul.