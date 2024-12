Plataformas de dados de clientes - Aplicativos mais populares - Maurício Mais populares Adicionados recentemente

As plataformas de dados do cliente (CDPs) desempenham um papel crucial na unificação e centralização dos dados do cliente em um banco de dados único. Essas ferramentas equipam as equipes de marketing com insights essenciais para a execução de campanhas bem-sucedidas. Os CDPs têm a capacidade de coletar dados de diversas fontes, tanto online quanto offline, incluindo sites, aplicativos móveis e plataformas de e-mail, fornecendo uma visão geral abrangente de cada cliente. Após a recuperação de dados, os CDPs permitem que as organizações prevejam os próximos passos mais eficazes para clientes individuais, ajudando as empresas a compreender como reter uma clientela específica. Além disso, os CDPs podem ser utilizados pelas equipes de atendimento ao cliente para adaptar seus serviços de suporte às necessidades exclusivas de cada cliente. Recursos de integração com software de automação de marketing, software de data warehouse e outras plataformas de armazenamento de dados são comumente encontrados em CDPs.