Software de defesa do cliente - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

O software Account Experience captura e distribui automaticamente feedback de suas contas, incluindo dados não relacionados a pesquisas, para gerentes de linha de frente em tempo real para ajudá-los a reduzir a rotatividade, impulsionar vendas e fechar novos negócios com referências baseadas em promotores. CustomerGauge é uma plataforma de gerenciamento de experiência do cliente B2B que permite aos clientes: - Colete feedback de clientes de várias partes interessadas em uma conta - Crie painéis personalizados para exibir resultados em tempo real - Definir metas e objetivos para fechar o ciclo com os clientes - Segmente as percepções dos clientes por região, produto, instalação e muito mais. - e alinhar as iniciativas de negócios relacionadas ao CX dos funcionários CustomerGauge também é a primeira e única solução de gerenciamento da experiência do cliente que combina automaticamente insights do cliente com dados de receita. Isso permite que os gerentes CX: - Identificar e priorizar as melhorias mais impactantes na experiência do cliente - Prever o impacto de melhorias futuras de CX em toda a jornada do cliente - e relatar o ROI de iniciativas valiosas de experiência do cliente